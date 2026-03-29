رای الیوم نوشت:
ماموریت پنهان ونس؛ پایان دادن به جنگ ایران حتی به قیمت امتیازدهی سنگین
منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش میدهند که ترامپ در جستجوی اعلام یک «پیروزی نجاتبخش» است، در حالی که معاون او، مأمور هدایت مذاکرات با ایران و پایان دادن به بحران جنگ شده است.
به گزارش ایلنا به نقل از رایالیوم، منابع آمریکایی و اسرائیلی گزارش دادند که جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا و مسئول تیم مذاکرات، قصد دارد فصل جدیدی از جنگ با ایران را پشت سر بگذارد و چندان نگران منافع اسرائیل نیست. این منابع اضافه کردند که ترامپ، معاون خود و یکی از مخالفان اصلی جنگ، را مأمور مدیریت مذاکرات با ایران کرده است تا ضمن حفظ موقعیت سیاسی خود و امید بازگشت به کاخ سفید، راهی برای پایان بحران پیدا کند. به گفته منابع، ونس تلاش خواهد کرد تا هرچه سریعتر به توافق برسد، حتی اگر نیاز به دادن امتیازات گسترده باشد.
به گزارش روزنامه عبری هاآرتص، در حالی که ایران، اسرائیل و منطقه عمدتاً درگیر جنگ دوم ایران هستند، آمریکاییها این بحران را تنها یکی از چند بحران خود میبینند. در ماه گذشته، آمریکا با جنگ نامحبوب در خاورمیانه، افزایش شدید قیمت بنزین و بازگشت بیماری سرخک مواجه بوده است.
تحلیلگران سیاسی معتقدند بحران اخیر نشاندهنده از دست رفتن کنترل ترامپ بر روایتها و جریان خبرها است. پیشتر، او با یک توییت میتوانست رسانهها و افکار عمومی را هدایت کند و حتی اخبار منفی را با اخبار دیگر پنهان کند، اما اکنون آشفتگی مارس ۲۰۲۶ نشان میدهد که قدرت کنترل او محدود شده است.
ترامپ به دنبال راهی برای خروج از بحران ایران است که بتواند خود را پیروز نشان دهد. عدم تعیین اهداف روشن برای جنگ، به او این امکان را میدهد که در روابط عمومی ظاهر موفق داشته باشد، حتی اگر اهداف واقعی تحقق نیابد. پیشتر، او درباره تغییر نظام ایران و خواستار تسلیم کامل شده و مهلت ۴۸ ساعته برای باز کردن تنگه هرمز تعیین کرده بود، اما در نهایت این مهلت تمدید شد تا مذاکرات ادامه یابد، هرچند مذاکرات کامل صورت نگرفته است.
در طول نزدیک به یک ماه از جنگ، روایت ترامپ در پلتفرم «تروث سوشال» تحت تأثیر نوسانات شخصی او بود؛ او گاه دادهها را شتابزده منتشر میکرد و وقتی با پوشش رسانهای همسو نبود، از اعضای دولت و شخصیتهای تلویزیونی برای تأیید تصمیمات خود استفاده میکرد.
تحلیلگران تأکید کردهاند که تصویر جنگ ایران در آمریکا اکنون به نمادی از آشفتگی، اخبار متناقض و بیاعتمادی به نهادهای رسمی تبدیل شده است. مردم مرتبا با گزارشهایی از حملات هوایی بدون نتیجه، افزایش قیمتها و شکاف میان آمریکا و متحدان سنتی خود مواجه هستند.
یک موضوع روشن است: ترامپ به دنبال راهی است تا از بحران ایران خارج شود و در عین حال خود را پیروز نشان دهد. برخی منابع آمریکایی میگویند مقامات ارشد دولت در حال بررسی پذیرش برخی درخواستهای ایران، از جمله جبران خسارت ناشی از آغاز جنگ، هستند، مشابه روند توافقات قبلی دولت اوباما.
ونس با تمرکز بر پایان سریع بحران، تلاش خواهد کرد تا مذاکرات و توافقهای احتمالی جنگ را به سرانجام برساند، در حالی که ترامپ بیشتر به حفظ تصویر پیروز و منافع شخصی خود میاندیشد تا تحقق واقعی اهداف جنگ.