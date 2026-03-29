معاون ترامپ، گزینه اول جمهوریخواهان برای انتخابات ۲۰۲۸
جیدی وننس، معاون رئیسجمهور آمریکا، در نظرسنجی غیررسمی حامیان راستگرای حزب جمهوریخواه با اختلاف قابل توجه، پیشتاز فهرست نامزدهای احتمالی حزب جمهوریخواه برای انتخابات 2028 شد.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، در یک نظرسنجی غیررسمی در کنفرانس سالانه محافظهکاران آمریکا، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور ایالات متحده، به عنوان محبوبترین نامزد بالقوه حزب جمهوریخواه برای انتخابات ریاستجمهوری بعدی این کشور معرفی شد. طبق این نظرسنجی که بیش از ۱۶۰۰ نفر در آن شرکت داشتند، حدود ۵۳ درصد از شرکتکنندگان به ونس رأی دادند. مارکو روبیو، وزیر خارجه ، با کسب ۳۵ درصد آراء در جایگاه دوم قرار گرفت.
این کنفرانس که امسال در شهر گریپفین، تگزاس برگزار شد، تجمع مهمی برای اعضای حزب جمهوریخواه، فعالان محافظهکار و نامزدهای احتمالی ریاستجمهوری است. اگرچه نتایج نظرسنجی غیررسمی است و بهطور قطعی تعیینکننده نامزد نهایی نیست، اما تصویری از گرایش اصلی حامیان جریان «عظمت را دوباره به آمریکا برگردانیم» ارائه میدهد. باید توجه داشت که دونالد ترامپ، رئیسجمهور کنونی، به دلیل محدودیتهای قانونی نمیتواند در انتخابات ۲۰۲۸ نامزد شود.
ونس، متولد ۱۹۸۴، وکیل و سیاستمدار آمریکایی است که مسیر خود را در حزب جمهوریخواه طی کرده و به عضویت کنگره درآمده است. ترامپ او را در انتخابات ۲۰۲۴ به عنوان معاون خود برگزید. ونس از سیاست «آمریکا اول» حمایت میکند و حامی سرسخت اسرائیل و روند عادیسازی روابط عربها با این کشور است. او به جریان مسیحی محافظهکار نیز تعلق دارد و معتقد است نقش این جریان دینی در حمایت آمریکا از اسرائیل تعیینکننده است.
او همچنین از حمله اسرائیل به نوار غزه در اکتبر ۲۰۲۳ حمایت کرده و آن را عاملی برای تقویت روند صلح و عادیسازی روابط منطقهای میداند. با این حال، ونس مخالف تهاجم آمریکا به عراق در ۲۰۰۳ بود، هرچند بعداً در امور عمومی ارتش آمریکا در عراق همکاری کرده و معتقد است آمریکا در مدیریت جنگها در منطقه عملکرد مناسبی ندارد.