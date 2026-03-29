به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، نیروهای ارتش اسرائیل را پس از جلوگیری از انجام کار یک گروه تلویزیونی در کرانه باختری، به استفاده از خشونت متهم کرد.

یک خبرنگار سی‌ان‌ان در بیت‌المقدس، روز شنبه گفت که تیم او پنج‌شنبه گذشته در حال پوشش حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری بود که «سربازان اسرائیلی به سیریل تئوفیلوس، عکاس خبری، حمله کردند و بقیه اعضای تیم را بازداشت کردند.»

وی افزود که روزنامه‌نگاران در حال مستندسازی پیامدهای حمله شهرک‌نشینان و ایجاد یک پایگاه غیرقانونی بودند که به زور بازداشت شدند. سی‌ان‌ان ویدئویی از این حادثه منتشر کرد.

این خبرنگار خاطرنشان کرد که «بازداشت دو ساعته، اطلاعات زیادی را در مورد انگیزه‌های این سربازان که به وضوح برای خدمت به پروژه شهرک‌سازی کار می‌کنند، آشکار کرد.»

