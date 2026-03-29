خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران:

اسرائیل خشونت را علیه روزنامه‌نگاران به کار می‌گیرد

کد خبر : 1766656
لینک کوتاه کپی شد.

به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، فدراسیون بین‌المللی روزنامه‌نگاران، نیروهای ارتش اسرائیل را پس از جلوگیری از انجام کار یک گروه تلویزیونی در کرانه باختری، به استفاده از خشونت متهم کرد.

یک خبرنگار سی‌ان‌ان در بیت‌المقدس، روز شنبه گفت که تیم او پنج‌شنبه گذشته در حال پوشش حمله شهرک‌نشینان در کرانه باختری بود که «سربازان اسرائیلی به سیریل تئوفیلوس، عکاس خبری، حمله کردند و بقیه اعضای تیم را بازداشت کردند.»

وی افزود که روزنامه‌نگاران در حال مستندسازی پیامدهای حمله شهرک‌نشینان و ایجاد یک پایگاه غیرقانونی بودند که به زور بازداشت شدند. سی‌ان‌ان ویدئویی از این حادثه منتشر کرد.

این خبرنگار خاطرنشان کرد که «بازداشت دو ساعته، اطلاعات زیادی را در مورد انگیزه‌های این سربازان که به وضوح برای خدمت به پروژه شهرک‌سازی کار می‌کنند، آشکار کرد.»

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
ایران کیش
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار