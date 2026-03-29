به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، باکستان که پیش‌تر به دلیل پناه دادن به اسامه بن لادن، از سوی واشنگتن یک کشور منزوی تلقی می‌شد، اکنون با حرکت دیپلماتیک جدید خود، قصد دارد به عنوان میانجی صلح بین آمریکا و ایران ظاهر شود. به گزارش «وال استریت ژورنال»، اسلام‌آباد پیشنهاد میزبانی مذاکرات صلح احتمالی را ارائه کرده که از سوی دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا نیز مطرح شده است.

استیو ویتکاف، فرستاده آمریکا به خاورمیانه، اعلام کرده که مقامات باکستانی در انتقال طرح صلح ۱۵ بندی آمریکا به ایران نقش داشته‌اند. از سوی دیگر، اسحاق دار، معاون نخست‌وزیر باکستان، توضیح داد که پیام آمریکا از طریق یک کانال پشت‌پرده و با تسهیلات این کشور به ایران منتقل شده است.

این تحرک، تغییر قابل توجهی در نگاه آمریکا به باکستان را نشان می‌دهد، چرا که ترامپ در دوران ریاست‌جمهوری اول خود باکستان را «عامل بدخواه» و منبع «دروغ و فریب» معرفی کرده بود. وال استریت ژورنال می‌نویسد موفقیت اسلام‌آباد در جلب نظر ترامپ، بخشی به دلیل معاملات اقتصادی و قراردادهایی با حلقه نزدیک رئیس‌جمهور آمریکا بوده که شامل حوزه‌های ارزهای دیجیتال و منابع معدنی حیاتی می‌شود.

باکستان علاوه بر روابط اقتصادی و مرزی با ایران، توانسته اجازه عبور ۲۰ کشتی خود را از تنگه هرمز کسب کند، در حالی که ایران طرح صلح آمریکا را رد کرده و برنامه پنج‌بندی خود را ارائه داده است. با این وجود، اسلام‌آباد اعلام کرده که هفته آینده میزبان یک اجلاس مقدماتی میان کشورهای واسطه خواهد بود تا تنش‌ها کاهش یابد.

کارشناسان سیاسی معتقدند این اقدام باکستان، حتی در صورت عدم حصول توافق، دستاورد دیپلماتیک مهمی برای اسلام‌آباد محسوب می‌شود و جایگاه این کشور را از انزوا به مرکز توجه آمریکا و منطقه منتقل کرده است. همچنین، این میانجی‌گری به باکستان امکان می‌دهد فشارهای فوری عربستان برای مشارکت مستقیم در تنش‌ها را کاهش دهد.

با این حال، کارشناسان دیپلماتیک می‌گویند نقش میانجی برای باکستان پرچالش است و اسلام‌آباد باید روابطش با تهران و ریاض را با دقت مدیریت کند تا از فشارهای سیاسی و امنیتی مصون بماند.

