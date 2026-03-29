اکسیوس: درباره توانمندی ایران برای مقابله با تهاجم زمینی آمریکا چه میدانیم؟
گزارشها نشان میدهد که نیروهای ایرانی با وجود فشار شدید حملات هوایی آمریکا و اسرائیل، که زیرساختهای فرماندهی و توان عملیاتی کشور را در هفتههای اول هدف گرفته بود، همچنان قادر به ایجاد اختلال و چالش برای دشمنان خود هستند.
به گزارش ایلنا، وبسایت «اکسیوس» در گزارشی نوشت: دولت آمریکا و پنتاگون در حال بررسی اعزام دستکم ۱۰ هزار نیروی اضافی به خاورمیانه هستند. این در حالی است که نیروهای زمینی سپاه پاسداران بیش از ۱۵۰ هزار نفر برآورد میشوند و در کنار آنها، بسیج و ارتش ایران حضور گستردهای دارند.
با وجود تلفات سنگین، ایران هنوز توانایی مانور و پاسخ را حفظ کرده و نشان میدهد جنگ هنوز پایان نیافته و پیچیدگی آن ادامه دارد. رئیسجمهور آمریکا بارها مدعی پایان عملی جنگ شده، اما ایران به حملات علیه اسرائیل و کشورهای حوزه خلیج فارس ادامه میدهد و کنترل تنگه هرمز همچنان بر قیمت جهانی نفت و گاز اثرگذار است.
در حوزه فرماندهی، اسرائیل مدعی است که ضربات اولیه موجب کشته شدن هفت فرمانده ارشد دفاع و اطلاعات ایران و هدف قرار گرفتن ۳۰ فرمانده کلیدی دیگر، از جمله فرمانده سپاه محمد باکپور، شده است. با این حال، این اقدامات نتوانسته سیستم فرماندهی ایران را از کار بیندازد و تهران همچنان با توانایی بازسازی و ادامه عملیات، مقاومت میکند.
در حوزه تسلیحات، تعداد حملات موشکی و پهپادی کاهش یافته، اما تحلیلگران معتقدند این کاهش به معنای ضعف دائمی نیست و بخشی از استراتژی ایران برای حفظ ذخایر و استفاده در زمان مناسب است. پهپادهای ارزانقیمت و سبک مانند «شاهد» نقش مؤثری در استراتژی ایران دارند و به این کشور امکان فشار بلندمدت و فرسایشی را میدهند.
در صورتی که حمله زمینی آمریکا به جزیره خارک صورت گیرد، گزارشها حاکی است ایران نیروها و سیستمهای دفاع هوایی اضافی به جزیره منتقل کرده و بنابراین، نیروهای آمریکایی ممکن است با تهدید موشکها و پهپادها مواجه شوند.
با وجود خسارات به نیروی دریایی، ایران هنوز از شناورهای سریع و مینهای دریایی استفاده میکند که مسیر تنگه هرمز را در اختیارش قرار میدهد. زیرساختهای نظامی زیرزمینی نیز به تهران امکان مقاومت در برابر حملات هوایی را میدهد.
گزارش اکسیوس نتیجه میگیرد که ایران با وجود حملات شدید، توان تأثیرگذاری بر روند نبرد را از دست نداده و با ترکیبی از تاکتیکهای نامتقارن و انعطاف عملیاتی، همچنان به مقابله ادامه میدهد. در حالی که آمریکا و متحدانش فشار نظامی را افزایش دادهاند، احتمال تشدید درگیریها و مواجههای گسترده و خطرناک در صورت آغاز عملیات زمینی همچنان وجود دارد.