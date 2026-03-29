چرخش موضع امارات در قبال ایران؛ تأکید بر راهحل سیاسی برای امنیت پایدار منطقه
مشاور رئیس امارات در امور دیپلماتیک، طی اظهاراتی که نشاندهنده تغییر جهت سیاست خارجی این کشور نسبت به ایران است، تأکید کرد که راهحلهای سیاسی باید برای پایان دادن به جنگ در دستور کار قرار گیرند.
به گزارش ایلنا، انور قرقاش در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که برخی رسانهها مواضع امارات را بزرگنمایی کردهاند و لازم است این مواضع در چارچوب واقعی خود تفسیر شوند.
او افزود: «طی هفتههای گذشته، امارات با تجاوز شدید ایران مواجه بوده که موجودیت و زیرساختهای حیاتی ما را هدف گرفته و جان غیرنظامیان را تهدید کرده است؛ ما با ثبات و کارآمدی با آن مقابله میکنیم. دفاع از حاکمیت و میهن، افتخار و مسئولیت ماست.»
با این حال، قرقاش تأکید کرد که «راهحل سیاسی باید تضمینکننده امنیت پایدار منطقه باشد، نه اقداماتی موقتی که بیثباتی را برای دهههای آینده بازتولید میکنند.» او افزود: «مواضع و جهتگیریهای امارات از همین نگاه نشأت میگیرد.»
این اظهارات در حالی مطرح میشود که گزارشهای غیررسمی پیشین، امارات را حامی ادامه درگیریها و تشدید جنگ علیه ایران معرفی کرده بودند.