به گزارش ایلنا، انور قرقاش در حساب کاربری خود در توییتر نوشت که برخی رسانه‌ها مواضع امارات را بزرگ‌نمایی کرده‌اند و لازم است این مواضع در چارچوب واقعی خود تفسیر شوند.

او افزود: «طی هفته‌های گذشته، امارات با تجاوز شدید ایران مواجه بوده که موجودیت و زیرساخت‌های حیاتی ما را هدف گرفته و جان غیرنظامیان را تهدید کرده است؛ ما با ثبات و کارآمدی با آن مقابله می‌کنیم. دفاع از حاکمیت و میهن، افتخار و مسئولیت ماست.»

با این حال، قرقاش تأکید کرد که «راه‌حل سیاسی باید تضمین‌کننده امنیت پایدار منطقه باشد، نه اقداماتی موقتی که بی‌ثباتی را برای دهه‌های آینده بازتولید می‌کنند.» او افزود: «مواضع و جهت‌گیری‌های امارات از همین نگاه نشأت می‌گیرد.»

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که گزارش‌های غیررسمی پیشین، امارات را حامی ادامه درگیری‌ها و تشدید جنگ علیه ایران معرفی کرده بودند.