تایمز: نیروی دریایی بریتانیا برای استقرار ناو مین‌روب در تنگه هرمز آماده می‌شود

تایمز: نیروی دریایی بریتانیا برای استقرار ناو مین‌روب در تنگه هرمز آماده می‌شود
ر بحبوحه تشدید تنش‌ها در خلیج فارس و نگرانی از تهدید امنیت کشتیرانی، گزارش‌ها از آماده‌باش نیروی دریایی بریتانیا برای اعزام یک ناو مجهز به پهپادهای مین‌یاب به تنگه هرمز حکایت دارد.

به گزارش ایلنا، روزنامه تایمز بریتانیا به نقل از منابعی گزارش داد که نیروی دریایی سلطنتی این کشور در حال آماده‌سازی برای اعزام یک کشتی به تنگه هرمز است که به پهپادهای ویژه برای شناسایی و کشف مین‌های دریایی مجهز خواهد بود.

بر اساس این گزارش، جان هیلی، وزیر دفاع بریتانیا با تهیه طرح‌هایی برای اعزام کشتی «لایم بی» به تنگه هرمز موافقت کرده است.

با این حال، یک منبع دفاعی به این روزنامه گفته است که لندن هنوز تصمیم نهایی را درباره اعزام این کشتی به تنگه هرمز اتخاذ نکرده است.

 

اخبار مرتبط
