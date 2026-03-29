انصارالله یمن از حمله به اهداف حیاتی در فلسطین اشغالی خبر داد

به گزارش ایلنا، سخنگوی انصارالله تصریح کرد، این عملیات همزمان با عملیات ضدصهیونیستی ایران و حزب الله انجام شد و به اهداف خود با موفقیت دست یافت.

سخنگوی انصارالله تاکید کرد، عملیات این جنبش در روزهای آینده تا متوقف شدن متجاوزان ادامه خواهد یافت.

این سخنگو هدف از عملیات انصارالله را پشتیبانی از جبهه‌های مقاومت در فلسطین، عراق، لبنان و ایران و مقابله با پروژه‌های صهیونیستی اعلام کرد.

انتهای پیام/