افشاگری اکسیوس از مخالفت نتانیاهو با سفر زلنسکی به اراضی اشغالی

به گزارش ایلنا، باراک راوید، خبرنگار پایگاه «آکسیوس»، فاش کرد که بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل، با سفر ولودیمیر زلنسکی، رئیس‌جمهور اوکراین به «اسرائیل» در جریان سفر اخیر او به کشورهای خلیج‌فارس مخالفت کرده است.

راوید در شبکه «ایکس» نوشت که ولودیمیر زلنسکی، طی دو روز گذشته به چند کشور حوزه خلیج‌فارس سفر کرده تا همکاری‌ها در زمینه مقابله با ایران را تقویت کند؛ با این حال، تنها طرفی که از او دعوت نکرد، اسرائیل بوده است.

این خبرنگار افزود که نتانیاهو حدود دو هفته پیش درخواست انجام گفت‌وگویی با زلنسکی را مطرح کرده بود، اما سپس بدون برقراری تماس، از پیگیری آن منصرف شد.

این تحولات در حالی رخ می‌دهد که جنگ میان آمریکا و اسرائیل علیه ایران برای سی‌امین روز متوالی ادامه دارد و تبادل حملات موشکی و پهپادی همچنان جریان دارد.

روز دوشنبه، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا از توافق برای آتش‌بس خبر داد و دستور توقف حملات به تأسیسات انرژی ایران به مدت پنج روز را صادر کرد (که بعداً تمدید شد). با این حال، تهران انجام هرگونه مذاکره را رد کرده و اظهارات ترامپ را تلاشی برای «دستکاری بازارها» دانسته است.

در تحولی مرتبط، روزنامه «نیویورک تایمز» به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داد که واشنگتن طرحی ۱۵ بندی برای حل‌وفصل اختلافات به تهران ارائه کرده است. این طرح شامل کنار گذاشتن برنامه هسته‌ای از سوی ایران، توقف حمایت از گروه‌های نیابتی در دیگر کشورها، بازگشایی تنگه هرمز، و تعیین سقف برای تعداد و برد موشک‌هاست.

در مقابل، آمریکا پیشنهاد رفع تحریم‌ها و کمک به توسعه انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، به‌ویژه در نیروگاه هسته‌ای بوشهر را مطرح کرده است. این اقدامات در حالی صورت می‌گیرد که تلاش‌های دیپلماتیک برای پایان دادن به جنگ همچنان ادامه دارد.

