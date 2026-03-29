خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دومین عملیات نظامی انصارالله یمن علیه رژیم صهیونیستی
کد خبر : 1766558
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که این گروه دومین عملیات نظامی خود علیه اسرائیل را با استفاده از موشک‌های کروز و پهپادها انجام داده است.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یحیی سریع» سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که این گروه دومین عملیات نظامی خود علیه اسرائیل را با استفاده از موشک‌های کروز و پهپادها انجام داده است.

یحیی سریع در بیانیه‌ای تأکید کرد که این حملات در روزهای آینده و تا زمانی که تجاوز رژیم صهیونیستی متوقف نشود، ادامه خواهد داشت. 

انصارالله ساعاتی پیش‌‌ نیز با شلیک مجموعه‌ای از موشک‌های بالستیک، سرزمین‌های اشغالی را هدف قرار داده بود. این حمله نخستین اقدام از این نوع از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در حدود یک ماه گذشته بود. 

 

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار