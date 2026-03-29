دومین عملیات نظامی انصارالله یمن علیه رژیم صهیونیستی
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «یحیی سریع» سخنگوی نظامی انصارالله یمن اعلام کرد که این گروه دومین عملیات نظامی خود علیه اسرائیل را با استفاده از موشکهای کروز و پهپادها انجام داده است.
یحیی سریع در بیانیهای تأکید کرد که این حملات در روزهای آینده و تا زمانی که تجاوز رژیم صهیونیستی متوقف نشود، ادامه خواهد داشت.
انصارالله ساعاتی پیش نیز با شلیک مجموعهای از موشکهای بالستیک، سرزمینهای اشغالی را هدف قرار داده بود. این حمله نخستین اقدام از این نوع از زمان آغاز جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در حدود یک ماه گذشته بود.