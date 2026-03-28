به گزارش ایلنا، یک منبع دیپلماتیک که در جریان مذاکرات میان آمریکا و ایران قرار دارد، روز شنبه مدعی شد که دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، پیش از آنکه تهران رسما به پیشنهاد واشنگتن پاسخ دهد، درخواست ایران برای “آتش‌بس کامل” را رد کرده است.

به گزارش روزنامه “یسرائیل هیوم”، این منبع دیپلماتیک مدعی شد که ایران برای اتخاذ موضعی واحد در میان رهبران خود، مهلتی پنج تا هفت روزه درخواست کرده و همزمان خواستار توقف درگیری‌ها شده بود.

این روزنامه افزود که مخالفت آمریکا با این درخواست، بر مبنای موضعی روشن استوار است: توقف درگیری‌ها تنها در صورتی امکان‌پذیر است که ایران پیشاپیش به تعهدات کلیدی پایبند شود.

تعهدات مورد انتظار؛ از برنامه هسته‌ای تا فعالیت‌های منطقه‌ای

بر اساس گفته‌های این منبع دیپلماتیک، اسرائیل با هماهنگی نزدیک با واشنگتن، برای جلوگیری از برقراری آتش‌بس زودهنگامی که شامل تعهدات لازم نباشد، تلاش می‌کند. این تعهدات عمدتاً شامل:

تخریب اجزای اساسی برنامه هسته‌ای ایران.

تحویل مواد هسته‌ای غنی‌شده به نهادهای ناظر بین‌المللی.

اعمال محدودیت‌های شدید بر برنامه موشکی ایران.

این منبع همچنین اشاره کرد که خواسته‌های آمریکا شامل تعهد ایران به توقف فعالیت‌های خصمانه از طریق نیروهای نیابتی منطقه‌ای و همچنین حفظ آزادی کشتیرانی در گذرگاه‌های آبی کلیدی، به ویژه تنگه هرمز، می‌شود.

در اسرائیل، نگرانی فزاینده‌ای وجود دارد که آتش‌بس بدون قید و شرط به ایران فرصت دهد تا زمان بخرد، ثبات داخلی خود را بازیابد و توانایی‌های نظامی و اقتصادی‌اش را بازسازی کند؛ در حالی که تهران در تلاش برای بهبود موقعیت خود جهت ازسرگیری مذاکرات است.

حفظ فشار بر تهران؛ استراتژی واشنگتن

برآوردهای اسرائیلی حاکی از آن است که چنین سناریویی به تهران اجازه می‌دهد بخش قابل توجهی از زیرساخت‌های موجود خود – چه در حوزه هسته‌ای و چه موشکی – را بدون تعهد به تخریب آن‌ها حفظ کند.

روزنامه “یسرائیل هیوم” تأکید کرد که دولت آمریکا این نگرانی را درک می‌کند و در تلاش است تا زمانی که پاسخی روشن به “فهرست شروط” ارائه شده دریافت نکرده، فشار بر ایران را حفظ کند.

این روزنامه خاطرنشان کرد که واشنگتن منتظر تصمیم نهایی در تهران است؛ هرچند حکومت ایران رسماً با پیشنهاد مخالفت کرده، اما باب مذاکرات را کاملا نبسته و این امر، امکان ادامه رایزنی‌ها در روزهای آینده را فراهم می‌سازد.

