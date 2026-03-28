به گزارش ایلنا به نقل از ارم‌نیوز، حمله هوایی گسترده روسیه علیه اوکراین در روزهای اخیر، بار دیگر نشان داد که ماهیت این جنگ به‌سوی فرسایش تدریجی و استفاده ترکیبی از ابزارهای نظامی پیشرفته و کم‌هزینه حرکت کرده است. در این عملیات، صدها پهپاد در کنار ده‌ها موشک به‌کار گرفته شد؛ رویکردی که هدف آن نه‌تنها وارد کردن خسارت مستقیم، بلکه تحلیل بردن توان دفاعی اوکراین است.

بر اساس داده‌های منتشرشده، بخش عمده این حمله را پهپادها تشکیل می‌دادند که در دو موج شبانه و روزانه به پرواز درآمدند، در حالی که موشک‌ها—به‌ویژه موشک‌های بالستیک—در زمان‌هایی شلیک شدند که سامانه‌های دفاعی اوکراین تحت فشار قرار گرفته بودند. این الگوی زمانی نشان می‌دهد که روسیه تلاش می‌کند ابتدا با استفاده از پهپادهای انبوه و گاه فریب‌دهنده، ظرفیت پدافند هوایی را اشباع کند و سپس با موشک‌های دقیق‌تر و مخرب‌تر، ضربات اصلی را وارد سازد.

هرچند اوکراین موفق شده درصد بالایی از پهپادها را رهگیری کند، اما چالش اصلی در مقابله با موشک‌های بالستیک همچنان پابرجاست. این نوع موشک‌ها به‌دلیل سرعت بالا و قابلیت مانور، رهگیری دشوارتری دارند و حتی سامانه‌های پیشرفته‌ای مانند پاتریوت نیز برای مقابله با آن‌ها نیازمند چندین موشک رهگیر هستند. افزون بر این، هزینه بالای هر رهگیری در برابر هزینه نسبتاً پایین برخی ابزارهای تهاجمی، نوعی عدم توازن اقتصادی در میدان نبرد ایجاد کرده است.

در مقابل، اوکراین کوشیده با توسعه فناوری‌های بومی، به‌ویژه در حوزه پهپادهای رهگیر و سامانه‌های کم‌هزینه، این شکاف را تا حدی جبران کند. تولید گسترده پهپادهای دفاعی و بهره‌گیری از جنگ الکترونیک و هوش مصنوعی، بخشی از راهبرد کی‌یف برای کاهش فشار بر سامانه‌های گران‌قیمت‌تر است. این اقدامات نشان می‌دهد که دفاع مؤثر در برابر تهدیدات نوین، نیازمند ترکیبی از ابزارهای پیشرفته و راهکارهای اقتصادی‌تر است.

کارشناسان نظامی بر این باورند که روسیه با استفاده از تاکتیک «اشباع دفاعی»، به‌دنبال ایجاد اختلال در سامانه‌های چندلایه اوکراین است. این سامانه‌ها که شامل موشک‌های زمین‌به‌هوا، توپخانه ضدهوایی و تجهیزات جنگ الکترونیک هستند، در شرایط عادی کارآمدند، اما در برابر حجم بالای تهدیدات ممکن است با محدودیت مواجه شوند. از سوی دیگر، تنوع ابزارهای تهاجمی—از پهپادهای کوچک تا موشک‌های فراصوت—سبب شده است که اتکا به یک راهکار دفاعی واحد دیگر پاسخگو نباشد.

با وجود نقش پررنگ پهپادها در این جنگ، بسیاری از تحلیلگران معتقدند که این ابزارها به‌تنهایی قادر به تعیین سرنوشت نبرد نیستند. پهپادها بیشتر نقش مکمل دارند؛ یعنی هم در ایجاد فشار روانی و هم در فرسایش منابع دفاعی مؤثرند، اما تعیین‌کننده نهایی همچنان به عوامل سنتی‌تری مانند قدرت آتش، توان لجستیکی و پشتیبانی بین‌المللی وابسته است.

در مجموع، آنچه در این درگیری مشاهده می‌شود، چرخه‌ای مداوم از اقدام و واکنش است؛ هر پیشرفت در حوزه دفاع، به نوآوری در حوزه حمله می‌انجامد و بالعکس. در چنین شرایطی، نه برتری مطلقی برای هیچ‌یک از طرفین متصور است و نه چشم‌اندازی روشن برای پایان سریع جنگ دیده می‌شود.

