درخواست وزرای خارجه گروه ۷ برای توقف حملات به غیرنظامیان در ایران

وزرای خارجه کشورهای گروه هفت خواستار توقف فوری حملات علیه غیرنظامیان و زیرساخت‌های غیرنظامی در جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران شدند.

بر اساس بیانیه مشترکی که در دومین روز نشست گروه هفت در فرانسه صادر شد، وزرای خارجه این گروه تأکید کردند که کاهش تأثیرات درگیری بر کشورهای منطقه، جمعیت غیرنظامی و زیرساخت‌های حیاتی از اهمیت بالایی برخوردار است.

در این بیانیه همچنین بر لزوم «برقراری مجدد آزادی ایمن و بدون مانع کشتیرانی در تنگه هرمز» تأکید شده است؛ مسیری راهبردی که حدود ۲۰ درصد از نفت جهان از آن عبور می‌کند.

گروه هفت شامل کشورهای آمریکا، انگلیس، کانادا، فرانسه، آلمان، ایتالیا و ژاپن به‌همراه اتحادیه اروپا است.

