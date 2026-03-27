وانگ یی:
آغاز مذاکرات صلح در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران کار آسانی نیست
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، «وانگ یی»، وزیر امور خارجه چین، گفت که آغاز مذاکرات صلح در جنگ آمریکا و اسرائیل علیه ایران «کار آسانی نیست»، اما «برای بازگرداندن ناوبری عادی از طریق تنگه هرمز مفید خواهد بود».
وانگ این اظهارات را در جریان تماس تلفنی با همتای پاکستانی خود بیان کرد.
بر اساس خلاصهای از این تماس تلفنی که توسط وزارت امور خارجه چین منتشر شده است، این دو «توافق کردند که به طور مشترک آتشبس و توقف خصومتها و از سرگیری مذاکرات صلح را برای تضمین امنیت اهداف غیرنظامی و آبراهها ترویج دهند».
وانگ به وزیر امور خارجه پاکستان، گفت که چین از نقش پاکستان به عنوان میانجی حمایت میکند.