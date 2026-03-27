اردوغان:
نظام بینالمللی در همه زمینهها با بحران عمیقی روبرو است
به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی، «رجب طیب اردوغان»، رئیسجمهور ترکیه، اظهار داشت که نظام بینالمللی که توسط کشورهای پیروز جنگ جهانی دوم تأسیس شده بود، در همه زمینهها با بحران عمیقی روبرو است.
وی گفت: «نظام بینالمللی که توسط کشورهای پیروز در جنگ جهانی دوم تأسیس شد، امروز تقریباً در همه زمینهها با بحران مشروعیت شدیدی روبرو است. »
اردوغان افزود:«نهادها، قوانین و ارزشهایی که این نظام بر آنها بنا شده است، روز به روز کارایی خود را از دست میدهند. ما شاهد دورهای چالشبرانگیز هستیم که در آن مبارزات قدرت در حال گسترش است و حوزههای انرژی، فناوری و تجارت را نیز در بر میگیرد و درگیریها به جای گفتگو با سلاح حل میشوند و نسلکشی، جنگها و بحرانها در حال تشدید است.»
رئیس جمهور ترکیه بر لزوم پایان دادن به درگیری در نوار غزه در اسرع وقت تأکید کرد و در عین حال خواستار مبارزه با تلاشهای رسانهای برای انتشار اطلاعات نادرست و تحریف حقایق شد.
اردوغان توضیح داد که ترکیه همچنان به موضع خود مبنی بر حل مسالمتآمیز درگیریها پایبند خواهد بود و تمام منابع خود را برای کمک به بازگرداندن امنیت و ثبات در منطقه و جهان بسیج خواهد کرد.