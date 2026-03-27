یونیسف:
حملات رژیم صهیونیستی به لبنان ۳۷۰ هزار کودک را آواره کرده است
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، یونیسف از آوارگی صدها هزار کودک در لبنان در پی حملات رژیم صهیونیستی خبر داد.
نماینده یونیسف در لبنان امروز -جمعه- گفت که در بحبوحه حملات اسرائیل علیه حزبالله، بیش از ۳۷۰ هزار کودک در لبنان مجبور به ترک خانههای خود شدهاند و حداقل ۱۲۱ کودک شهید و ۳۹۹ نفر زخمی شدهاند.
این در حالی است که خبرگزاری ملی لبنان گزارش داد که حمله اسرائیل به حوطه الغدیر در سحرگاه منجر به شهید شدن دو نفر شده است.