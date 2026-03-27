گفتوگوی نخستوزیر قطر با معاون رئیس جمهور آمریکا
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «محمد بن عبدالرحمن آل ثانی»، نخستوزیر قطر، با «جی. دی. ونس»، معاون رئیس جمهور آمریکا، و «اسکات بیسنت»، وزیر خزانه داری این کشور، در مورد بازارهای انرژی و تقویت روابط در زمینههای مختلف، از جمله دفاعی و امنیتی، گفتوگو کرد.
طبق بیانیهای که امروز -جمعه- توسط وزارت امور خارجه قطر منتشر شد، در این دیدار روابط همکاری استراتژیک نزدیک بین دولت قطر و ایالات متحده آمریکا و راههای حمایت و تقویت آنها در زمینههای مختلف، به ویژه مشارکت در زمینه دفاعی با توجه به شرایط منطقه، به گونهای که منافع مشترک دو کشور دوست را تأمین کند، بررسی شد.
همچنین تحولات بازارهای جهانی انرژی مورد بحث قرار گرفت و بر اهمیت ایجاد شرایط مناسب برای تأمین پایدار انرژی و تضمین جریان مداوم گاز طبیعی مایع از دولت قطر به بازارهای جهانی و در نتیجه افزایش امنیت انرژی جهانی تأکید شد.