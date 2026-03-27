به گزارش ایلنا به نقل از میدل ایست مانیتور، «رافائل ‌گروسی«، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار داد که هرگونه آسیب به نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران می‌تواند منجر به حادثه‌ای شدید شود که به نشت مواد رادیواکتیو انجامیده و منطقه‌ای وسیع را در داخل و خارج از کشور تحت تأثیر قرار دهد.

بیانیه منتشر شده در حساب کاربری ایکس آژانس بین‌المللی انرژی اتمی هشدار می‌دهد که «در چارچوب درگیری جاری، مدیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی نگرانی عمیق خود را در مورد حملات نظامی اخیر که طبق گزارش‌ها در نزدیکی نیروگاه هسته‌ای بوشهر ایران رخ داده است، که آخرین مورد آن عصر سه‌شنبه بود، مجدداً ابراز می‌کند.‌

این بیانیه افزود: «با توجه به اینکه این یک نیروگاه هسته‌ای فعال با مقدار زیادی مواد هسته‌ای است، مدیرکل گروسی هشدار می‌دهد که آسیب به این تأسیسات می‌تواند منجر به یک حادثه رادیولوژیکی بزرگ شود که منطقه وسیعی را در ایران و فراتر از آن تحت تأثیر قرار می‌دهد.»

