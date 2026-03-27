کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد:

تحقیقات درباره حمله به مدرسه میناب باید هر چه سریع‌تر انجام شود

سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد حمله به مدرسه میناب در ایران شد.

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سازمان ملل خواستار تحقیق در مورد حمله به مدرسه میناب در ایران شد. 

«ولکر تورک»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد، خواستار تحقیق در مورد حمله‌ای که یک مدرسه دخترانه در شهر میناب ایران را هدف قرار داد، شده است.

تورک در جریان بحث‌ها در شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد گفت: «مقامات ارشد آمریکایی اعلام کرده‌اند که تحقیقات در مورد این حمله در حال انجام است. من خواستار تکمیل هر چه سریع‌تر این روند و انتشار نتایج آن هستم.»

 

