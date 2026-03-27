گفتوگوی تلفنی وزرای خارجه مصر و آمریکا
وزیر امور خارجه مصر، در تماس تلفنی با همتای آمریکایی خود، در مورد ارائه حمایت اقتصادی فوری آمریکا به مصر گفتگو کرد.
به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «بدر عبدالعاطی»، وزیر امور خارجه مصر، در تماس تلفنی با «مارکو روبیو»، همتای آمریکایی خود، در مورد ارائه حمایت اقتصادی فوری آمریکا به مصر گفتگو کرد.
سخنگوی رسمی وزارت امور خارجه مصر، اظهار داشت که دو وزیر روند روابط دوجانبه را که بیش از چهار دهه ادامه داشته است، بررسی کردند، زیرا هر دو طرف از منافع مشترک حاصل از این همکاری و حمایت از ثبات منطقهای تمجید کردند و ابراز تمایل کردند که سازوکارهای همکاری را به گونهای توسعه دهند که در راستای دستور کار دو کشور در مواجهه با چالشهای فعلی باشد.
در طول این تماس، وزیر عبدالعاطی همتای آمریکایی خود را در مورد پیامدهای شدید اقتصادی ناشی از بحرانهای منطقهای بر مصر مطلع کرد و بر لزوم ارائه حمایت اقتصادی فوری و نقدینگی برای مقابله با اثرات منفی ناشی از نوسانات قیمت انرژی و مواد غذایی و کاهش درآمد از کانال سوئز و بخش گردشگری تأکید کرد.
عبدالعاطی تأکید کرد که مصر گزینه دیپلماسی و گفتوگو را در پیش میگیرد و تلاشهای مشترک قاهره با هماهنگی آنکارا و اسلام آباد را برای دستیابی به آرامش فراگیر در منطقه بررسی کرد.