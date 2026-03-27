هند در پی خرید گاز طبیعی مایع از روسیه
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، هند در پی خرید گاز مایع طبیعی از روسیه است.
بنا به گزارشها، در پی ادامه تنشها در خاورمیانه، هند در تلاش است تا منابع جدید انرژی را تأمین کند و دهلی نو برای گاز طبیعی مایع (الانجی) به روسیه روی آورده است.
افراد آشنا با مذاکرات به خبرگزاری رویترز گفتند که مقامات هر دو کشور توافق کردند که برای از سرگیری فروش مستقیم الانجی آماده شوند، که احتمالاً نشاندهنده تغییر عمدهای در استراتژی انرژی هند است.
این اقدام علیرغم تلاشهای قبلی هند برای کاهش واردات نفت روسیه تحت فشار «دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، صورت میگیرد.
مذاکرات بین مقامات انرژی روسیه و هند همچنین شامل برنامههایی برای افزایش محمولههای نفت خام بوده است که به زودی میتواند سهم قابل توجهی از واردات هند را به خود اختصاص دهد.