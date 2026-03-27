استارمر:

با پیوستن به جنگ ایران موافقت نخواهم کرد

نخست‌وزیر بریتانیا گفت که در برابر تلاش آمریکاترامپ برای تحت فشار قرار دادن او برای درگیر شدن در نزاع خاورمیانه «تسلیم نخواهد شد».

به گزارش ایلنا به نقل از دیلی میل،‌ «کی‌یر استارمر»، نخست‌وزیر بریتانیا گفت که در برابر تلاش آمریکاترامپ برای تحت فشار قرار دادن او برای درگیر شدن در نزاع خاورمیانه «تسلیم نخواهد شد».

نخست‌وزیر بریتانیا همچنین ناامیدی خود را از معضلی که اقدامات رئیس‌جمهور آمریکا بر اقتصاد بریتانیا تحمیل می‌کند، ابراز کرد.

‌استارمر گفت که نمی‌داند آیا رئیس کاخ سفید سعی دارد او را وادار به تغییر نظرش کند یا خیر، و افزود: «اما واضح است که می‌دانید، از چندین طرف فشارهایی اعمال می‌شود، اما من زیر بار فشار تسلیم نخواهم شد و این خلاصه کلام است.»

وی گفت: «من با پیوستن به جنگ ایران موافقت نخواهم کرد زیرا این در جهت منافع ملی ما نیست.»

 

