امارات در یک نیروی دریایی چندملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت خواهد کرد

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، فایننشال تایمز ‌به نقل از منابع آگاه گزارش داد که امارات متحده عربی به ایالات متحده و دیگر متحدان غربی خود گفته است که در یک نیروی ضربت دریایی چندملیتی برای بازگشایی تنگه هرمز شرکت خواهد کرد.

این گزارش می‌افزاید که امارات متحده عربی در تلاش است تا ده‌ها کشور را برای ایجاد یک «نیروی امنیتی هرمز» برای دفاع از تنگه در برابر حملات ایران و اسکورت کشتی‌ها تحت فشار قرار دهد.

فرانسه روز پنج‌شنبه اعلام کرد که با حدود ۳۵ کشور به دنبال شریک و پیشنهاد برای ماموریتی برای بازگشایی تنگه مذاکره کرده است، اما این کار تنها زمانی انجام می‌شود که جنگ ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران پایان یابد.

