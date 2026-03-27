المانیتور گزارش داد:
فشار نظامی بیشتر محاسبات تهران را تغییر نمیدهد
به گزارش ایلنا، المانیتور طی یادداشتی عنوان کرد که تحلیلگران میگویند بعید است که فشار نظامی بیشتر از سوی آمریکا و اسرائیل، محاسبات تهران را تغییر دهد.
«توماس جونو»، استاد دانشکده تحصیلات تکمیلی امور عمومی و بینالمللی دانشگاه اتاوا، گفت: «هیچ سناریوی قابل تصوری وجود نداشت که ایران بتواند طرح مدنظر ترامپ را بپذیرد.» جونو گفت: «اما ایرانیها گفتهاند که مایل به مذاکره هستند. از نظر من، این نکته مهمتر است.»
«دونالد ترامپ»، رئیس جمهور آمریکا، هفته را با خوشبینی در مورد اشتیاق ایران برای توافقی برای پایان دادن به جنگ آغاز کرد. تا روز پنجشنبه، به نظر میرسید که صبر او لبریز شده است.
ترامپ در تروث سوشیال مدعی شد: «بهتر است آنها هر چه زودتر جدی شوند، قبل از اینکه خیلی دیر شود، زیرا وقتی این اتفاق بیفتد، دیگر راه برگشتی وجود ندارد و اوضاع خوب نخواهد بود.» بعداً در روز پنجشنبه، ویتکاف لحظه فعلی را «نقطه عطفی» توصیف کرد
این در حالی است که در همین حال، پنتاگون هزاران تفنگدار دریایی و چندین کشتی جنگی دیگر را به خاورمیانه اعزام میکند تا گزینههای ترامپ را در تنگه هرمز، آبراهی که یکپنجم نفت جهان از آن عبور میکند، تقویت کند.
اما اعزام نیروهای زمینی نشاندهنده تشدید قابل توجه جنگی است که در حال حاضر بر میزان محبوبیت ترامپ پیش از انتخابات میاندورهای تأثیر گذاشته است. یک نظرسنجی مرکز تحقیقات پیو که روز چهارشنبه منتشر شد، نشان داد که از هر 10 آمریکایی، شش نفر از نحوه برخورد ترامپ با جنگ ایران ناراضی هستند. با این حال، افکار عمومی به شدت در امتداد خطوط حزبی قرار میگیرد و از هر 10 جمهوریخواه، هفت نفر موافق هستند.
ظاهراً ترامپ که علاقهای به مبارزات انتخاباتی چندماهه ندارد، میتواند به سادگی پایان جنگ را اعلام کند و در عین حال به مسائل حساستر برنامههای هستهای و موشکی ایران در آینده بپردازد.
«راز زیمت»، مدیر برنامه تحقیقاتی در موسسه مطالعات امنیت ملی گفت: «همیشه این احتمال وجود دارد که او بگوید: آنچه ما در چند هفته گذشته به دست آوردیم یک پیروزی بزرگ است و تا زمانی که ایرانیها آماده باز کردن تنگه هرمز باشند، من راضی هستم.»
زیمت گفت: «احتمال دیگر این است که ترامپ ممکن است تصمیم بگیرد آتشبس موقت را بپذیرد که مانند غزه، میتواند به آتشبس دائمی تبدیل شود، بدون در نظر گرفتن نگرانیهای اسرائیل.»
نکته مهم این است که ایران در مورد اتفاقات بعدی نیز حق اظهار نظر دارد. «علی واعظ»، مدیر پروژه ایران در گروه بینالمللی بحران، گفت که بعید است ایرانیها آتشبس را مانند آنچه پس از جنگ ۱۲ روزه در ماه ژوئن پذیرفتند، بپذیرند، زیرا میدانند که «این آتشبس فقط منجر به تجدید تسلیحات، تجدید قوا و حمله مجدد ایالات متحده و اسرائیل به آنها خواهد شد.»
واعظ گفت: «من فکر میکنم تنها هدف قابل دستیابی، نوعی تفاهم محدود است که فقط جلوی تشدید تنش را بگیرد.»