به گزارش ایلنا به نقل از تاس‌، «دمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین گفت که هنوز بر سر مسائل کلیدی در حل‌وفصل بحران اوکراین توافق حاصل نشده است.

پسکوف در جمع رسانه‌ها گفت که هنوز بر سر مسائل کلیدی در حل‌وفصل بحران اوکراین که برای روسیه اهمیت حیاتی دارند، از جمله مسئله ارضی، توافقی حاصل نشده است.

وی این تصور را که روسیه در ماه فوریه به انعقاد توافق صلح در مورد اوکراین نزدیک بود، اما پس از آغاز عملیات نظامی ایالات متحده و اسرائیل علیه ایران، علاقه خود را به آن از دست داد، کاملا نادرست خواند.

سخنگوی کرملین اظهار داشت: «در واقع، در طول دورهای اخیر مذاکرات سه جانبه، پیشرفت‌هایی در جهت حل‌وفصل بحران حاصل شد، اما مسائل کلیدی مورد علاقه طرف روسی هنوز مورد توافق قرار نگرفته است».

وی افزود: «موضوعاتی مانند مسائلی ارضی موضوع اصلی بحث هستند. هیچ پیشرفتی در مورد آنها حاصل نشده بود، هنوز هم حاصل نشده است».

سخنگوی کاخ کرملین همچنین تاکید کرد که مسکو همچنان آماده و علاقه‌مند به ادامه مذاکرات است.

