به گزارش ایلنا به نقل از شبکه تلویزیونی چین، «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه ین امروز -پنج شنبه- در نشست خبری به تحولات اخیر در آسیای غربی و ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکا درباره آمادگی برای گفت‌وگو با ایران واکنش نشان داد.

وی اظهار داشت: «تداوم جنگ به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نیست و ادامه درگیری‌ها تنها موجب افزایش تلفات انسانی، خسارات گسترده و سرایت بحران به سایر مناطق خواهد شد».

دیپلمات چینی تصریح کرد: «پیامدهای این جنگ فراتر از منطقه در حال گسترش است و صلح و ثبات خاورمیانه و حتی جهان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است».

سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر موضع اصولی پکن، خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی، اولویت فوری باید تلاش برای کاهش تنش‌ها، توقف درگیری‌ها و حرکت به سمت راه‌حل‌های سیاسی از طریق گفت‌وگو و مذاکره باشد».

لین جیان ادامه داد: «چین از تمامی تلاش‌هایی که به کاهش تنش و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو کمک کند، حمایت می‌کند و همه طرف‌ها باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند تا زمینه برای آغاز مذاکراتی واقعی، معنادار و مبتنی بر حسن نیت فراهم شود».

سخنگوی وزارت خارجه چین در پایان اعلام کرد که پکن آماده است همچنان نقش سازنده خود را در پیشبرد روند صلح و تشویق طرف‌ها به گفت‌وگو ایفا کند.

