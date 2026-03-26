تداوم جنگ به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نیست

تداوم جنگ به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نیست
سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر ضرورت توقف جنگ علیه ایران، گفت که ادامه درگیری‌ها به سود هیچ کدام از طرف‌ها نیست.

به گزارش ایلنا به نقل از شبکه تلویزیونی چین، «لین جیان»، سخنگوی وزارت خارجه ین امروز -پنج شنبه- در نشست خبری به تحولات اخیر در آسیای غربی و ادعاهای مطرح‌شده از سوی آمریکا درباره آمادگی برای گفت‌وگو با ایران واکنش نشان داد.

وی اظهار داشت: «تداوم جنگ به سود هیچ‌یک از طرف‌ها نیست و ادامه درگیری‌ها تنها موجب افزایش تلفات انسانی، خسارات گسترده و سرایت بحران به سایر مناطق خواهد شد».

دیپلمات چینی تصریح کرد: «پیامدهای این جنگ فراتر از منطقه در حال گسترش است و صلح و ثبات خاورمیانه و حتی جهان را به‌شدت تحت تاثیر قرار داده است».

سخنگوی وزارت خارجه چین با تاکید بر موضع اصولی پکن، خاطرنشان کرد: «در شرایط کنونی، اولویت فوری باید تلاش برای کاهش تنش‌ها، توقف درگیری‌ها و حرکت به سمت راه‌حل‌های سیاسی از طریق گفت‌وگو و مذاکره باشد».

لین جیان ادامه داد: «چین از تمامی تلاش‌هایی که به کاهش تنش و ایجاد فضای مناسب برای گفت‌وگو کمک کند، حمایت می‌کند و همه طرف‌ها باید در یک مسیر مشترک حرکت کنند تا زمینه برای آغاز مذاکراتی واقعی، معنادار و مبتنی بر حسن نیت فراهم شود».

سخنگوی وزارت خارجه چین در پایان اعلام کرد که پکن آماده است همچنان نقش سازنده خود را در پیشبرد روند صلح و تشویق طرف‌ها به گفت‌وگو ایفا کند.

 

 

همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
