به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، «اینان سانچاک»، کارشناس ترکیه‌ای، معتقد است که جنگ ایران تغییر در اولویت‌های سیاست خارجی ایالات متحده را آشکار کرد و واشنگتن دیگر اوکراین را به عنوان یک شریک با اهمیت برابر نمی‌بیند.

این کارشناس ترک گفت: «وضعیت پیرامون ایران نشان داده است که مسیرهای دیگری وجود دارد که برای واشنگتن از اوکراین مهم‌تر هستند».

سنجاک توضیح داد که تغییر مسیر توجه آمریکا نتیجه تشدید تنش‌ها در خاورمیانه است، جایی که منافع استراتژیک حیاتی از جمله امنیت انرژی و نفوذ منطقه‌ای با هم تلاقی می‌کنند.

وی افزود که این شرایط واشنگتن را به سمت توزیع مجدد منابع و فعالیت‌های دیپلماتیک خود سوق می‌دهد.

اظهارات سنجاک در گفت‌وگو با نووستی و در پاسخ به گزارشی منتشر شده توسط وب‌سایت لیدووکی بود.

در گزارش این وب‌سایت طرح شده بود که اوکراین با توجه به جنگ با ایران، اولویت خود را برای واشنگتن از دست داده است و کی‌یف، با وجود تلاش‌هایش برای کسب نفوذ در واشنگتن با ارائه کمک در دفاع هوایی علیه پهپادهای ایرانی، همچنان فاقد موشک‌های جدید برای سیستم دفاع هوایی پاتریوت خواهد بود.

