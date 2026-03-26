ابراز همبستگی پیونگ یانگ با مینسک

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی در دیدار با «الکساندر لوکاشنکو»، رئیس‌جمهور بلاروس در پیونگ یانگ حمایت کامل خود از مینسک و همبستگی با آن را اعلام کرد.

خبرگزاری بلاروسی بلتا به نقل از کیم نوشت: «ما همبستگی و حمایت کامل از بلاروس را بیان می‌کنیم که در تلاش است تا سیاست مستقل را در راستای واقعیت خود دنبال کند تا صلح و توسعه را به دست آورد، در حالی که به تقویت روابط با کشورهای دوستانه سنتی ادامه می‌دهد».

کیم جونگ اون همچنین با اشاره به این که کشور با فشارهای ناموجه کشورهای غربی علیه بلاروس مخالف است، افزود: «ما از اقدامات اتخاذ شده توسط رهبری بلاروس برای ترویج ثبات اجتماعی‌-سیاسی و توسعه اقتصادی حمایت و درک می‌کنیم».

