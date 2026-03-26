خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

هند در سپتامبر میزبان نشست بریکس خواهد بود

کد خبر : 1765599
لینک کوتاه کپی شد.

یک منبع دولتی هند از برنامه این کشور برای میزبانی نشست بریکس در سپتامبر سال میلادی جاری خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک منبع دولتی هند گفت که، هند که امسال ریاست بریکس را بر عهده دارد، قصد دارد میزبان اجلاس این انجمن در ۱۲ و ۱۳ سپتامبر باشد و این موضوع را به کشورهای شرکت‌کننده اطلاع داده است.

وی گفت: «این اجلاس برای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر برنامه‌ریزی شده است».

انتظار می‌رود این اجلاس در دهلی نو برگزار شود.

به گفته این منبع، کشورهای عضو از تاریخ اجلاس مطلع شده‌اند، اما دعوت‌نامه‌ها هنوز ارسال نشده است.

 

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
ارسال نظر
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

قیمت میلگرد آجدار