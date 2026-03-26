هند در سپتامبر میزبان نشست بریکس خواهد بود
یک منبع دولتی هند از برنامه این کشور برای میزبانی نشست بریکس در سپتامبر سال میلادی جاری خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از تاس، یک منبع دولتی هند گفت که، هند که امسال ریاست بریکس را بر عهده دارد، قصد دارد میزبان اجلاس این انجمن در ۱۲ و ۱۳ سپتامبر باشد و این موضوع را به کشورهای شرکتکننده اطلاع داده است.
وی گفت: «این اجلاس برای ۱۲ و ۱۳ سپتامبر برنامهریزی شده است».
انتظار میرود این اجلاس در دهلی نو برگزار شود.
به گفته این منبع، کشورهای عضو از تاریخ اجلاس مطلع شدهاند، اما دعوتنامهها هنوز ارسال نشده است.