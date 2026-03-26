نیویورکتایمز: حملات ایران خسارات قابلتوجهی به پایگاههای آمریکا وارد کرده است
روزنامه «نیویورکتایمز» به نقل از مقامهای آمریکایی گزارش داد که حملات ایران خسارات قابلتوجهی به پایگاههای نظامی ایالات متحده در منطقه وارد کرده و موجب تغییر در شیوههای عملیاتی این نیروها شده است.
بر اساس این گزارش، برخی از این حملات زیرساختهای حیاتی از جمله مراکز شناسایی، تدارکات و فرماندهی را هدف قرار داده و آسیبهای مادی قابلتوجهی بر جای گذاشته است.
مقامهای یادشده همچنین اعلام کردند که در پی این حملات، نیروهای آمریکایی ناچار شدهاند بخشی از فعالیتهای خود را از راه دور انجام دهند تا از میزان تلفات احتمالی کاسته شده و ایمنی نیروها حفظ شود.
در این گزارش تأکید شده است که این تحولات در شرایطی رخ میدهد که تنشها در منطقه رو به افزایش است و حملات ایران در چارچوب پاسخ به عملیات نظامی آمریکا و اسرائیل ادامه دارد.