دفع پیشروی نیروهای صهیونیست در جنوب لبنان؛ انهدام گسترده تانکهای مرکاوا
منابع وابسته به مقاومت اسلامی لبنان از دفع تلاش نیروهای رژیم صهیونیستی برای پیشروی در محور طیبه–القنطره در جنوب لبنان و وارد کردن خسارات سنگین به یگانهای زرهی این رژیم خبر دادند.
به گزارش ایلنا به نقل از المیادین، منابع وابسته به مقاومت اسلامی لبنان از دفع تلاش نیروهای رژیم صهیونیستی برای پیشروی در محور طیبه–القنطره در جنوب لبنان و وارد کردن خسارات سنگین به یگانهای زرهی این رژیم خبر دادند.
بر اساس بیانیههای منتشرشده، مقاومت اعلام کرد که نیروهایش طی روزهای گذشته تحرکات ارتش اسرائیل را در منطقه «المحیسبات» میان طیبه و القنطره زیر نظر داشته و پس از رصد پیشروی یک بولدوزر هدایتشونده، با اجرای یک کمین، زمینه درگیری مستقیم را فراهم کردهاند.
در همین راستا، به گفته این منابع، یک یگان زرهی اسرائیلی روز چهارشنبه از محور المحیسبات بهسمت ورودی شهرک القنطره پیشروی کرده که با واکنش نیروهای مقاومت مواجه شده است. مقاومت اعلام کرده که در این درگیری، یگانهای پیشرو با شلیک مستقیم موشکها هدف قرار گرفته و پیشروی آنها متوقف شده است.
طبق این بیانیهها، نیروهای مقاومت موفق شدند بخشهای مختلف آرایش زرهی نیروهای اسرائیلی شامل یگانهای پیشرو، میانی و عقبه را هدف قرار دهند. در این میان، از انهدام چندین دستگاه تانک «مرکاوا» و بولدوزرهای نظامی از جمله «دی- ۹» خبر داده شده است.
همچنین اعلام شده است که در جریان این درگیریها، مجموعاً ۱۰ تانک و دو بولدوزر منهدم شده و در مواردی نیروهای اسرائیلی ناچار به ترک تجهیزات و عقبنشینی پیاده شدهاند.
مقاومت اسلامی لبنان همچنین اعلام کرد که با آتش توپخانه، مواضع فرماندهی و نیروهای پشتیبانی ارتش اسرائیل در مناطق «مشروع طیبه»، «رب ثلاثین» و «العویضه» را هدف قرار داده و مانع از تخلیه مجروحان و تقویت نیروهای درگیر شده است.
در ادامه این بیانیهها آمده است که مقاومت پیشتر نیز تلاش مشابهی از سوی نیروهای اسرائیلی برای پیشروی از محور طیبه بهسمت دیر سریان را ناکام گذاشته و در آن عملیات نیز چندین تانک مرکاوا را منهدم کرده است.
این تحولات در حالی رخ میدهد که درگیریها در جبهه جنوبی لبنان همچنان ادامه دارد و تنشهای میدانی میان طرفین رو به افزایش است.