به گزارش ایلنا، یک مقام نظامی فرانسه به خبرگزاری «رویترز» گفت که «فابین ماندون» رئیس ستاد نیروهای مسلح فرانسه، به‌زودی یک نشست فنی را به‌صورت ویدئوکنفرانس با فرماندهان ارتش کشورهایی که مایل‌ هستند در تضمین تداوم کشتیرانی در تنگه هرمز نقش داشته باشند، برگزار خواهد کرد.

این مقام افزود این نشست ارتباطی با رویکرد آمریکا به این موضوع ندارد و در چارچوبی صرفاً دفاعی باقی خواهد ماند.

فرانسه بارها تأکید کرده است که تا زمانی که درگیری‌ها در منطقه فروکش نکند، در هیچ عملیاتی مشارکت نخواهد کرد.

انتهای پیام/