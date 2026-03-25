وزیر خارجه رژیم صهیونیستی:
حزبالله بیش از ۳۵۰۰ موشک، راکت و پهپاد به سمت اسرائیل شلیک کرده است
به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «گیدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که حزبالله از آغاز جنگ جاری بیش از سه هزار و ۵۰۰ موشک، راکت و پهپاد به سمت سرزمینهای اشغالی شلیک کرده است.
به گزارش رسانههای اسرائیلی، ساعر این اظهارات را در نامهای به شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است این حملات از جمله از مناطق جنوب رود لیتانی انجام شدهاند.
وی افزود: «این اقدامها جان میلیونها شهروند اسرائیلی را به خطر انداخته و آنها را وادار به پناه گرفتن در مناطق امن کرده است».
این اظهارات در حالی مطرح میشود که درگیریها در جبهه لبنان و اسرائیل شدت گرفته و حزبالله اعلام کرده در پاسخ به حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان، عملیاتهای نظامی متعددی علیه مواضع و پایگاههای اسرائیلی انجام داده است.
همزمان، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در پی حملات اسرائیل، تاکنون ۲۲ نفر شهید و ۱۵۳ نفر زخمی شدهاند و مجموع شهدا به هزار و ۹۴ نفر رسیده است