به گزارش ایلنا به نقل از راشا تودی، «گیدعون ساعر» وزیر خارجه رژیم صهیونیستی، اعلام کرد که حزب‌الله از آغاز جنگ جاری بیش از سه هزار و ۵۰۰ موشک، راکت و پهپاد به سمت سرزمین‌های اشغالی شلیک کرده است.

به گزارش رسانه‌های اسرائیلی، ساعر این اظهارات را در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل مطرح کرده و گفته است این حملات از جمله از مناطق جنوب رود لیتانی انجام شده‌اند.

وی افزود: «این اقدام‌ها جان میلیون‌ها شهروند اسرائیلی را به خطر انداخته و آن‌ها را وادار به پناه گرفتن در مناطق امن کرده است».

این اظهارات در حالی مطرح می‌شود که درگیری‌ها در جبهه لبنان و اسرائیل شدت گرفته و حزب‌الله اعلام کرده در پاسخ به حملات اسرائیل به مناطق مختلف لبنان، عملیات‌های نظامی متعددی علیه مواضع و پایگاه‌های اسرائیلی انجام داده است.

همزمان، وزارت بهداشت لبنان اعلام کرد در پی حملات اسرائیل، تاکنون ۲۲ نفر شهید و ۱۵۳ نفر زخمی شده‌اند و مجموع شهدا به هزار و ۹۴ نفر رسیده است

انتهای پیام/