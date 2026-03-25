کرملین: از طرح ۱۵ بندی آمریکا برای پایان جنگ اطلاعی نداریم
به گزارش ایلنا به نقل از رویترز،
«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که روسیه هیچگونه اطلاعاتی از سوی ایران درباره طرح ۱۵ بندی پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ دریافت نکرده است.
پسکوف با اشاره به گزارشهای رسانهای منتشرشده در این زمینه گفت: «دوستان ایرانی ما هیچ اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ما قرار ندادهاند و ما از میزان صحت این گزارشها اطلاعی نداریم.»