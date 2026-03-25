کرملین: از طرح ۱۵ بندی آمریکا برای پایان جنگ اطلاعی نداریم

به گزارش ایلنا به نقل از رویترز، سخنگوی کرملین اعلام کرد که روسیه هیچ اطلاعاتی از ایران درباره طرح ادعایی آمریکا برای توقف جنگ دریافت نکرده و نمی‌تواند صحت گزارش‌های منتشرشده در این باره را تأیید کند.



«دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کاخ کرملین، امروز -چهارشنبه- اعلام کرد که روسیه هیچ‌گونه اطلاعاتی از سوی ایران درباره طرح ۱۵ بندی پیشنهادی آمریکا برای پایان دادن به جنگ دریافت نکرده است.

پسکوف با اشاره به گزارش‌های رسانه‌ای منتشرشده در این زمینه گفت: «دوستان ایرانی ما هیچ اطلاعاتی در این خصوص در اختیار ما قرار نداده‌اند و ما از میزان صحت این گزارش‌ها اطلاعی نداریم.»

