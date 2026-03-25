به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، نخست‌وزیر اسپانیا گفت که جنگ خاورمیانه «بی‌معنا و غیرقانونی» و از جنگ عراق هم بدتر است.

«پدرو سانچز»، نخست‌وزیر اسپانیا هشدار داد جنگ کنونی در خاورمیانه «به‌مراتب خطرناک‌تر» از جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ است.

وی در پارلمان گفت: «ما با سناریویی مشابه جنگ غیرقانونی عراق روبه‌رو نیستیم؛ بلکه با وضعیتی بسیار بدتر مواجهیم، با پیامدهایی گسترده‌تر و عمیق‌تر.»

سانچز این جنگ را «بی‌معنا، غیرقانونی و بی‌رحمانه» توصیف کرد و گفت این درگیری تلاش‌ها برای تحقق اهداف اقتصادی، اجتماعی و زیست‌محیطی را به عقب می‌اندازد.

