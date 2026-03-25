رایزنی رئیس‌جمهور ترکیه و امیر قطر

رئیس جمهور ترکیه و ‌امیر قطر درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند.

به گزارش ایلنا به نقل از آناتولی،‌ «رجب طیب اردوغان» رئیس جمهور ترکیه و شیخ «تمیم بن حمد آل ثانی» امیر قطر درباره آخرین تحولات منطقه رایزنی کردند.

بنا به بیانیه وزارت خارجه ترکیه، رئیس جمهور ترکیه و امیر قطر در طول این تماس تلفنی ‌آخرین تحولات منطقه‌ را مورد بحث قرار دادند.

‌در این بیانیه آمده است که اردوغان پس از سقوط بالگرد ستاد فرماندهی مشترک ترکیه و قطر در دوحه، مراتب تسلیت خود را به امیر قطر ابراز کرد.

‌امیر قطر همچنین از اردوغان به خاطر تلاش‌هایش برای پایان دادن به درگیری در منطقه تشکر و تاکید کرد که تیم‌های دو کشور همچنان در تماس مداوم خواهند بود.

 

