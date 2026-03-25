بلومبرگ گزارش داد:
ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد آمریکا معضلات بسیاری دارد
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، بلومبرگ گزارش داد که ناو هواپیمابر جرالد آر. فورد آمریکا، علاوه بر عواقب آتشسوزی اخیر، از مشکلات بسیار بزرگتری نیز رنج میبرد.
این خبرگزاری نوشت: «ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد به دلیل آتشسوزی در اتاق رختشویخانه خود به بندر کرت رسید. اما مشکلات این کشتی عظیم بسیار عمیقتر است.»
این گزارش افزود که در میان نگرانیهای باقیمانده پیرامون این ناو، کمبود دادههای موجود برای ارزیابی «آمادگی عملیاتی» ناو هواپیمابر و همچنین قابلیت اطمینان چندین سیستم کلیدی، از جمله سیستم روشن شدن موتور جت، رادار و توانایی آن برای ادامه عملیات در هنگام قرار گرفتن در معرض آتش دشمن اشاره میشود.
در ۱۲ مارس، آتشسوزی در ناو هواپیمابر یو اس اس جرالد آر. فورد رخ داد و دو نفر زخمی شدند.