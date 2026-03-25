چندین کشته و زخمی در پی حمله روسیه به مقرهای امنیتی اوکراین
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، خبرگزاری نووستی به نقل از یک مقام آگاه گزارش داد که حملات، مقرهای امنیتی را در چندین شهر اوکراین هدف قرار داده و منجر به زخمی و کشته شدن تعدادی از افسران، از جمله خارجیها، شده است.
این مقام آگاه به این خبرگزاری گفت که پس از حمله به مقر سرویس امنیتی اوکراین در شهر ایوانو-فرانکیفسک، آمبولانسها حداقل ۱۶ زخمی را که برخی از آنها در وضعیت وخیمی قرار دارند، منتقل کردند و حداقل دو مورد مرگ تأیید شد.
وی همچنین اظهار داشت که نیروهای روسی به مکانی در شهر وینیتسیا، جایی که افسران ارشد نظامی اوکراین و کارشناسان خارجی حضور داشتند، حمله کردند و در نتیجه حداقل ۷ نفر به شدت زخمی شدند.