لاوروف:
آژانس نسبت به تهدیدات علیه امنیت هستهای واکنش مناسب نمیدهد
وزیر خارجه روسیه با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هستهای در منطقه، گفت که آژانس بینالمللی انرزی اتمی واکنش مناسب نشان نمیدهد.
به گزارش ایلنا، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه امروز -سهشنبه- در اظهاراتی درباره وضعیت غرب آسیا گفت که در ماهها و هفتههای گذشته شاهد رویدادهای غم انگیزی در خاورمیانه بودهایم. اقلیت غربی در تلاش است تا بقایای سلطه خود را در خاورمیانه حفظ کند.
لاوروف اظهار داشت: «مقامات آژانس بینالمللی انرژی اتمی به تهدیدات مستقیم علیه امنیت هستهای در خاورمیانه واکنش کافی و درخور نشان نمیدهند».
وزیر خارجه روسیه در ادامه با بیان اینکه روسیه نسبت به آنچه میان ایران و همسایگانش اتفاق میافتد بیتفاوت نیست، اظهار داشت: «اتحاد کشورهای خاورمیانه منافع منطقه را برآورده میکند، نه زور و دیکتاتوری».
وی تاکید کرد: «گسترش جغرافیای جنگ در جهان نگرانی جدی ایجاد میکند».