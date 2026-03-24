لاوروف:

آژانس نسبت به تهدیدات علیه امنیت هسته‌ای واکنش مناسب نمی‌دهد

وزیر خارجه روسیه با اشاره به تهدیدات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه تاسیسات هسته‌ای در منطقه، گفت که آژانس بین‌المللی انرزی اتمی واکنش مناسب نشان نمی‌دهد.

به گزارش ایلنا، «سرگئی لاوروف»، وزیر خارجه روسیه امروز -سه‌شنبه- در اظهاراتی درباره وضعیت غرب آسیا گفت که در ماه‌ها و هفته‌های گذشته شاهد رویدادهای غم انگیزی در خاورمیانه بوده‌ایم. اقلیت غربی در تلاش است تا بقایای سلطه خود را در خاورمیانه حفظ کند.

لاوروف اظهار داشت: «مقامات آژانس بین‌المللی انرژی اتمی  به تهدیدات مستقیم علیه امنیت هسته‌ای در خاورمیانه واکنش کافی و درخور نشان نمی‌دهند».

وزیر خارجه روسیه در ادامه با بیان اینکه روسیه نسبت به آنچه میان ایران و همسایگانش اتفاق می‌افتد بی‌تفاوت نیست، اظهار داشت: «اتحاد کشورهای خاورمیانه منافع منطقه را برآورده می‌کند، نه زور و دیکتاتوری».

وی تاکید کرد: «گسترش جغرافیای جنگ در جهان نگرانی جدی ایجاد می‌کند».

 

 

