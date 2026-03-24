۱۴ نیروی حشد الشعبی به شهادت رسیدند

حشد الشعبی اعلام کرد که در حمله شامگاه روزگذشته -دوشنبه- به فرماندهی عملیات این سازمان، ۱۴ نفر به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره، سازمان بسیج مردمی عراق (حشدالشعبی) اعلام کرد که در حمله شامگاه روزگذشته -دوشنبه- به فرماندهی عملیات این سازمان، در استان الانبار، ۱۴ نفر به شهادت رسیدند.

پیشتر این سازمان در بیانیه ای اعلام کرده بود که در یک تجاوز آشکار و بزدلانه، «سعد دوای البعیجی» فرمانده عملیات الانبار در این سازمان همراه با جمعی از همرزمانش در نتیجه حمله هوایی ارتش تروریستی آمریکا که مقر فرماندهی را هدف قرار داد، به شهادت رسیدند.

در این بیانیه تاکید شده که این جنایت، نقض آشکار حاکمیت عراق و بی‌توجهی به جان فرزندان این کشور محسوب می‌شود.

حشدالشعبی تاکید کرد که خون شهدا بیهوده و بی ثمر نخواهد شد، بلکه بر پایداری و عزم ما برای محافظت از عراق و دفاع از حاکمیت آن با تمام ابزارهای مشروع خواهد افزود.

فولاد مبارکه اصفهان
تویوتا
پارسیان
بانک ملی
پتروشیمی فناوران
پرشیا خودرو
توسعه نیشکر
انجمن شهربازی داران ایران
انزلی
صادرات
شهر لوازم خانگی
آسیاتک
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه ملت
هپکو
شاتل
