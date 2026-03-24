هشدار کرملین درباره گسترش جنگ به دریای خزر

به گزارش ایلنا به نقل از نووستی، «دیمیتری پسکوف»، سخنگوی کرملین درباره گسترش جنگ آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران به منطقه دریای خزر هشدار داد و آن را به شدت منفی ارزیابی کرد.

سخنگوی کاخ کرملین همچنین در پاسخ به سوالی در مورد ادعای مذاکرات میان واشنگتن و تهران گفت که کرملین اظهارات متناقضی را مشاهده می‌کند.

پسکوف همچنین افزود: «ایران اثبات کرد که تا آخرین لحظه پیش از آغاز حملات آمریکایی-اسرائیلی و تا لحظه نخستین حمله، همچنان آماده ادامه مذاکرات بود و آن را با عمل ثابت کرد».

