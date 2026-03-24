به گزارش ایلنا، وزارت خارجه ژاپن با انتشار پیامی در پلفترم ایکس از گفت‌وگوی تلفنی «سانائه تاکایچی»، نخست وزیر ژاپن و «انور ابراهیم»، نخست وزیر مالزی، در رابطه با تشدید تنش‌ها در خاورمیانه خبر داد.

بر اساس این خبر، تاکایچی در این گفت‌و‌گو در مورد وضعیت خاورمیانه، به بیانیه مشترک صادر شده در ۱۹ مارس در مورد دریانوردی ایمن در تنگه هرمز اشاره و بر اهمیت «همکاری با جامعه بین المللی برای کاهش سریع تنش ها، به ویژه با تضمین دریانوردی ایمن در تنگه هرمز»، تاکید کرد.

