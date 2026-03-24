رسانهها مدعی شدند:
تصمیم ترامپ برای تعویق حمله به زیرساختهای انرژی ایران ممکن است برای خرید زمان باشد
به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، رسانههای غربی امروز -سهشنبه- مدعی شدند که تصمیم «دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، برای به تعویق انداختن حمله به تاسیسات انرژی ایران ممکن است صرفا یک مانور و فریب برای خرید زمان باشد.
این رسانهها افزودند: «تحولات بعدی خصومتها نشان خواهد داد که آیا تسلیم ترامپ، پذیرش شکست نظامی است یا صرفا ترفندی برای ضربه زدن به هوشیاری ایران».
پیش از این رئیس جمهور آمریکا، به دنبال ناتوانی در بازگشایی تنگه هرمز، در گزافهگوییهایی تهدید به حمله به زیرساخت انرژی ایران در صورت عدم بازگشایی آن کرده بود.