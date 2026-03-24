نیروهای اسرائیلی را هدف قرار دادیم

به گزارش ایلنا به نقل از اسپوتنیک، حزب‌الله لبنان امروز -سه‌شنبه- در بیانیه‌ای اعلام کرد که نیروهای صهیونیست را در داخل خانه‌ای در شهر «قوزه» در جنوب لبنان هدف قرار داده است.

در بیانیه صادر شده از سوی حزب‌الله آمده است که اعضای این گروه ساعت ۷:۰۰ صبح سه‌شنبه تجمع سربازان ارتش اسرائیل را در تپه الخماره در شهر مرزی القوزه با شلیک موشک هدف قرار دادند.

در این بیانیه افزوده شد: «ساعت ۶:۰۰ صبح سه‌شنبه، تجمع سربازان ارتش اسرائیل در سایت تازه تاسیس بالات در جنوب لبنان هدف رگبار موشک قرار گرفت».

