قاهره؛ گرانیگاه تلاشهای دیپلماتیک برای حل بحران خاورمیانه
روسیا الیوم گزارش داد که مصر تلاشهای گستردهای برای مهار تنشها در منطقه دارد.
به گزارش ایلنا به نقل از روسیا الیوم، قاهره، پایتخت مصر، شاهد فعالیتهای دیپلماتیک گستردهای با هدف مهار تنشها در منطقه است.
«بدر عبدالعاطی»، وزیر خارجه مصر، در تلاش برای کاهش تنشهای فزاینده در خاورمیانه و بررسی راههای افزایش ثبات منطقهای، مجموعهای از تماسهای تلفنی فشرده را با بازیگران کلیدی منطقهای و بینالمللی انجام داد.
تماسهای تلفنی وزیر مصر در روزگذشته -دوشنبه- شامل همتایان او در عربستان سعودی، امارات متحده عربی، عمان، ترکیه، پاکستان، فرانسه، قبرس و همچنین تماس مستقیم با «استیو ویتکاف»، فرستاده ویژه رئیس جمهور ایالات متحده در خاورمیانه میشود. تماسهایی که در بحبوحه تولات امنیتی سریع و زمان حساسی برای منطقه صورت گرفتند.
«تمیم خلف»، سخنگوی رسمی وزارت خارجه مصر، اظهار داشت که این تماسها نشاندهنده تمایل مصر به هماهنگی و مشورت با برادران عرب و شرکای بینالمللی برای مهار تشدید نظامی جاری است.
خلف هشدار داد که گسترش درگیری فعلی میتواند کل منطقه را به «هرج و مرج کامل» با عواقب پیشبینی نشده بکشاند، که تهدیدی مستقیم برای صلح و امنیت در سطح منطقهای و بینالمللی خواهد بود.
عبدالعاطی در جریان گفتوگوهای خود اظهار داشت که مصر تمام توان دیپلماتیک خود را برای حمایت از ابتکارات با هدف کاهش تنش و پایان دادن به جنگ به کار میگیرد و از هیچ تلاشی برای ترویج گفتوگو به عنوان جایگزینی برای درگیری مسلحانه دریغ نخواهد کرد.
سخنگوی وزارت خارجه مصر گفت که این گفتوگوها مستقیما به چشمانداز مذاکرات احتمالی میان تهران و واشنگتن پرداخته است.
وی توضیح داد که مصر، به همراه دیگر طرفهای منطقهای، سخت تلاش میکند تا روند مذاکرات را پیش ببرد، زیرا این تنها راه برای جلوگیری از درگیریهای بزرگ و محافظت از منابع مردم منطقه در برابر خطرات درگیریهای آشکار است.