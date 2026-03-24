۶۶ کشته در پی سقوط یک هواپیمای باری نظامی در جنوب کلمبیا
کد خبر : 1764993
رسانهها اعلام کردند که در پی سقوط یک هواپیمای باری نظامی در جنوب کلمبیا ۶۶ تن جان باختند.
به گزارش ایلنا به نقل از الجزیره شامگاه روز گذشته -دوشنبه-، ۶۶ نفر در پی سقوط یک هواپیمای باری نظامی در جنوب کلمبیا کشته شدند.
«جان گابریل مولینا آکوستا»، فرماندار استان پوتومایو، در بیانیههای مطبوعاتی گفت که هنوز فهرستی از اسامی کشتهشدگان در دست نیست.
وی افزود: «برآوردهای اولیه نشان میدهد که دو نفر از کشتهشدگان افسر پلیس و بقیه پرسنل ارتش بودهاند».
وی خاطرنشان کرد که هویت تعداد زیادی از افراد هنوز مشخص نشده است و توضیح داد که بسیاری از مجروحان هنوز در وضعیت وخیمی هستند، اما تعداد مشخصی از زخمیها را ارائه نکرد.