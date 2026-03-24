به گزارش ایلنا به نقل الجزیره، «اورزولا فون در لاین»، رئیس کمیسیون اروپا، از آمریکا و ایران خواسته است تا پای میز مذاکره بیایند و فورا به جنگ پایان دهند.

فون در لاین اظهاراتی گزافه مدعی شد: «تلاش‌های ایران برای مسدود کردن این آبراه استراتژیک (تنگه هرمز) باید محکوم شود».

وی افزود که پایان جنگ برای جلوگیری از اختلال فزاینده اقتصادی جهانی ضروری است.

این در حالی است که ایالات متحده و رژیم صهیونیستی دو بار در میانه مذاکرات ایران را هدف تجاوز نظامی قرار دادند.

