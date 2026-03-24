کیم جونگ اون: به تحکیم جایگاه خود به عنوان قدرت هستهای ادامه میدهیم
خبرگزاری دولتی کره شمالی اعلام کرد که رهبر این کشور، متعهد شده است که جایگاه کشورش را به عنوان یک قدرت هستهای به طور برگشتناپذیری تثبیت کند.
به گزارش ایلنا، خبرگزاری دولتی کره شمالی امروز -سهشنبه- گزارش دادند که «کیم جونگ اون»، رهبر کره شمالی، متعهد شده است که جایگاه کشورش را به عنوان یک قدرت هستهای به طور برگشتناپذیری تثبیت کند و در عین حال موضع سختگیرانهای را در قبال کره جنوبی که آن را «متخاصمترین» کشور و «دشمن» مینامد، حفظ کند.
بر اساس این گزارش، رهبر کره شمالی در سخنرانی خود در پارلمان با اشاره به جنگ علیه ایران، ایالات متحده را عامل تروریسم و تجاوز دولتی جهانی معرفی کرد و گفت: «پیونگ یانگ در بحبوحه افزایش احساسات ضد آمریکایی، نقش قویتری در جبهه متحد علیه واشنگتن ایفا خواهد کرد. همچنین، اینکه دشمنان کره شمالی، رویارویی یا همزیستی مسالمتآمیز را انتخاب کنند، به خودشان بستگی دارد و ما آمادهایم به هر انتخابی پاسخ دهیم».
کیم در ادامه خاطرنشان کرد: «کرامت ملت، منافع ملی و پیروزی نهایی آن تنها توسط قویترین قدرت تضمین میشود. دولت ما به تحکیم جایگاه کاملا برگشتناپذیر خود به عنوان یک قدرت هستهای ادامه خواهد داد و به طور تهاجمی علیه نیروهای متخاصم مبارزه خواهد کرد تا تحریکات و نقشههای آنها ضد کره شمالی را در هم بشکند».
وی در بخش دیگری از صحبتهایش، گسترش بازدارندگی هستهای برای دفاع از خود به منظور امنیت ملی، ثبات منطقهای و توسعه اقتصادی را ضروری دانست و این ایده را که خلع سلاح هستهای میتواند با مزایای اقتصادی یا تضمینهای امنیتی معاوضه شود، رد کرد و ادامه داد: «کره شمالی پیش از این ثابت کرده است که حفظ نیروهای هستهای در عین پیگیری توسعه، انتخاب استراتژیک درستی است».
کیم جونگ اون همچنین با بیان اینکه واشنگتن و متحدانش با استقرار داراییهای هستهای استراتژیک در نزدیکی شبه جزیره کره منطقه را بیثبات کردهاند، گفت که کره شمالی دیگر خود را کشوری در معرض تهدید نمیبیند و در صورت لزوم قدرت تهدید دیگران را دارد.