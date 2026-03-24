شهادت یکی از فرماندهان حشدالشعبی عراق در پی حمله آمریکا

حشد الشعبی عراق عراق کرد که در پی حمله ارتش آمریکا به مقر این سازمان در استان الانبار یکی از فرماندهان و جمعی از نیروهایش به شهادت رسیدند.

به گزارش ایلنا به گزارش بامداد سه شنبه ایرنا به نقل از خبرگزاری رسمی عراق (واع)، سازمان حشد الشعبی در بیانیه‌ای اعلام کرد که در یک تجاوز نظامی آمریکا با مقر این سازمان در استان الانبار، «سعد دوای البعیجی» فرمانده عملیات الانبار همراه با جمعی از همرزمانش به شهادت رسیدند.

در این بیانیه تاکید شده است که این جنایت، نقض آشکار حاکمیت عراق و بی‌توجهی به جان فرزندان این کشور محسوب می‌شود.

حشد الشعبی تاکید کرد که خون شهدا بیهوده و بی ثمر نخواهد شد، بلکه بر پایداری و عزم ما برای محافظت از عراق و دفاع از حاکمیت آن با تمام ابزارهای مشروع خواهد افزود.

