دولت ترامپ با تجدید ذخایر تسلیحاتی عربستان موافقت کرد

به گزارش ایلنا، شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقل از یک منبع مسئول گزارش داد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهوری آمریکا حمایت گسترده‌ای از «تلاش‌های دفاعی عربستان در برابر حملات ایران» داشته و با تجدید ذخایر سلاح و مهمات این کشور موافقت کرده است.

به گفته این منبع، واشنگتن همچنین با انتقال تسلیحات از طریق طرف‌های ثالث موافقت کرده؛ اقدامی که به کشورهای متحد اجازه می‌دهد تسلیحات ساخت آمریکا را از ذخایر خود به عربستان منتقل کنند.

این مقام افزود که نگرانی اصلی عربستان، «تهدیدهای ایران علیه زیرساخت‌های غیرنظامی منطقه در پاسخ به هرگونه حمله احتمالی آمریکا به زیرساخت‌های ایران» است و در این زمینه همکاری نزدیکی میان کشورهای خلیج فارس که هدف حملات قرار گرفته‌اند، وجود دارد.

در همین راستا، دولت ترامپ در ماه ژانویه با فروش ۷۳۰ موشک «پاتریوت» به عربستان در قالب قراردادی به ارزش ۹ میلیارد دلار موافقت کرده بود.

همچنین عربستان در نوامبر گذشته به‌عنوان «متحد اصلی آمریکا خارج از ناتو» طبقه‌بندی شد که روند انتقال تسلیحات به این کشور را تسهیل می‌کند.

